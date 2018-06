Realul a luat trei Ligi ale Campionilor la rand, dar a pierdut primul loc in clasamentul celor mai valoroase cluburi din lume! Cum arata noul top Forbes

Manchester United este cel mai valoros club de fotbal din lume, pentru al doilea an consecutiv, conform clasamentului anual stabilit de publicatia economica americana Forbes.

Vicecampioana Angliei in acest sezon, care a pus anul trecut capat unei dominatii de patru ani a spaniolilor de la Real Madrid in aceasta ierarhie, este evaluata la 4,12 miliarde dolari, cu 12% mai mult decat in urma cu un an, conform unui comunicat dat publicitatii de Forbes.

Valoarea medie a echipelor din top 20, care se refera la sezonul 2016-2017, a crescut cu 14 la suta in perioada respectiva.

Real Madrid, care a cucerit luna trecuta Liga Campionilor, pentru al treilea an consecutiv, ocupa locul secund in clasament, cu o valoare de 4,08 miliarde dolari, mai mare cu 14% in raport cu sezonul anterior.

Madrilenii sunt urmati de "eterna rivala" FC Barcelona (4,06 miliarde), Bayern Munchen (3,06 miliarde) si Manchester City, campioana en titre a Angliei (2,47 miliarde).

In topul stabilit de Forbes figureaza, de altfel, sase echipe engleze intre cele mai valoroase zece cluburi din lume.

Conform Forbes, care isi bazeaza evaluarile pe nivelul capitalului propus plus datoria neta, Barcelona sau Real Madrid ar putea urca in curand pe prima pozitie a clasamentului, in primul rand datorita nivelului lor ridicat de performanta in Liga Campionilor, la care se adauga veniturile suplimentare asteptate dupa renovarea stadioanelor lor, in urmatorii ani.

Forbes a declarat ca primele 20 de echipe de fotbal din lume au in prezent o valoare medie de 1,69 miliarde dolari, o crestere atribuita in principal declinului valorii dolarului american in raport cu euro.

Cele mai valoroase 10 cluburi de fotbal din lume

1. Manchester United 4,12 miliarde dolari

2. Real Madrid 4,08 miliarde

3. FC Barcelona 4,06 miliarde

4. Bayern Munchen 3,06 miliarde

5. Manchester City 2,47 miliarde

6. Arsenal Londra 2,23 miliarde

7. Chelsea Londra 2,06 miliarde

8. FC Liverpool 1,94 miliarde

9. Juventus Torino 1,47 miliarde

10. Tottenham Hotspur 1,23 miliarde