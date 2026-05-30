Bayern vine după fundașul lui Cristi Chivu: 50.000.000 de euro

„Nerazzurrii” își propun să aibă un sezon și mai bun în stagiunea 2026/2027 , iar Cristi Chivu nu va avea o misiune deloc ușoară.

Inter a avut un sezon fantastic sub comanda lui Cristi Chivu și a reușit să facă „dubla” în Italia, după ce a cucerit campionatul și cupa.

Cu toate că Inter vrea să își întărească lotul pentru sezonul viitor, mai multe formații puternice din Europa vor încerca în această vară să „pună mâna” pe unii dintre jucătorii „nerazzuriilor” care au impresionat în stagiunea trecută.

Acesta este și cazul lui Bayern, care l-a pus pe lista de priorități pentru această vară pe Yann Bisseck.

Jurnalistul Nicolo Schira a dezvăluit că fundașul german de la Inter este unul dintre jucătorii doriți de Vincent Kompany, dar rămâne de văzut dacă Inter va fi dispusă să negocieze pentru unul dintre cei mai importanți fundași centrali din lot.