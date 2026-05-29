Contractul internaționalului elvețian Yann Sommer (37 de ani) se termină la finalul lui iunie, iar asta înseamnă că gruparea de pe ”Giuseppe Meazza” va rămâne descoperită între buturi.

Sommer a ajuns la Inter în urmă cu trei ani, după ce italienii l-au cumpărat pentru 6.9 milioane de euro de la FC Bayern Munchen, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 5 milioane de euro.

Lobby pentru un transfer URIAȘ la Inter: ”Primul nume care îmi vine în minte!”

Emil Audero, un portar indonezian care în sezonul 2025/26 a evoluat la Cremonese, a vorbit într-un interviu, printre altele, și despre Inter Milano și postul de portar.

”Primul nume care îmi vine în minte este Alisson”, a spus Audero, atunci când a fost întrebat despre posibilii portari pentru viitorul ”nerazzurrilor”.

Cât despre Sommer, care lasă postul de titular vacant, Audero a spus că ”este incredibil cu picioarele sale. Astăzi, rolul portarului s-a schimbat, trebuie să fii cât mai complet posibil”.

Goalkeeperul indonezian nu a vorbit doar despre postul de portar de la Inter și despre Sommer, dar și despre Cristian Chivu, despre care a sugerat că a câștigat vestiarul și că a adus o gură de aer proaspăt la clubul de pe ”Meazza”.

”Punctul forte al lui Inter este vestiarul, fundația solidă construită de jucători, staff și antrenor. Chivu? Nu a existat niciun jucător care să-l fi vorbit de rău. A dat o gură de aer proaspăt multor fotbaliști care, anterior, aveau performanțe slabe”, a mai spus Audero, citat de fcinternews.it.

Audero, care are și cetățenie italiană, e crescut de Juventus și a mai fost legitimat la Venezia, Sampdoria, Inter în sezonul 2023/24, Como și Palermo.