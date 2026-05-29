Contractul internaționalului elvețian Yann Sommer (37 de ani) se termină la finalul lui iunie, iar asta înseamnă că gruparea de pe ”Giuseppe Meazza” va rămâne descoperită între buturi.

Sommer a ajuns la Inter în urmă cu trei ani, după ce italienii l-au cumpărat pentru 6.9 milioane de euro de la FC Bayern Munchen, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 5 milioane de euro.

Lobby pentru un transfer URIAȘ la Inter: ”Primul nume care îmi vine în minte!”

Emil Audero, un portar indonezian care în sezonul 2025/26 a evoluat la Cremonese, a vorbit într-un interviu, printre altele, și despre Inter Milano și postul de portar.

”Primul nume care îmi vine în minte este Alisson”, a spus Audero, atunci când a fost întrebat despre posibilii portari pentru viitorul ”nerazzurrilor”.

Alisson ar fi fost pe cale să plece de la Liverpool în fereastra de transferuri din această vară, doar că englezii au dezvăluit că portarul brazilian nu mai pleacă și că rămâne pe Anfield. Încă e însă un subiect fierbinte și rămâne de văzut dacă chiar așa se va întâmpla

Cât despre Sommer, care lasă postul de titular vacant, Audero a spus că ”este incredibil cu picioarele sale. Astăzi, rolul portarului s-a schimbat, trebuie să fii cât mai complet posibil”.

Goalkeeperul indonezian nu a vorbit doar despre postul de portar de la Inter și despre Sommer, dar și despre Cristian Chivu, despre care a sugerat că a câștigat vestiarul și că a adus o gură de aer proaspăt la clubul de pe ”Meazza”.

”Punctul forte al lui Inter este vestiarul, fundația solidă construită de jucători, staff și antrenor. Chivu? Nu a existat niciun jucător care să-l fi vorbit de rău. A dat o gură de aer proaspăt multor fotbaliști care, anterior, aveau performanțe slabe”, a mai spus Audero, citat de fcinternews.it.

Audero, care are și cetățenie italiană, e crescut de Juventus și a mai fost legitimat la Venezia, Sampdoria, Inter în sezonul 2023/24, Como și Palermo.