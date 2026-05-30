Anunțul lui George Pușcaș după ce Dinamo a ratat calificarea în Conference League: ”Doare!”

Dinamo a ratat șansa de a participa în cupele europene după ce a pierdut cu scorul de 1-2 în barajul cu FCSB.

Roș-albaștrii au deschis scorul după doar zece minute prin Joyskim Dawa, dar ”Câinii” au restabilit egalitatea în repriza secundă, în minutul 73, prin Karamoko, care a trimis meciul în prelungiri. 

Mesajul lui George Pușcaș după eșecul cu FCSB

George Pușcaș / Foto: Facebook @Dinamo București
Roș-albaștrii și-au asigurat participarea în preliminariile Conference League după ce Ofri Arad a punctat în minutul 107.

George Pușcaș a simțit dureri înaintea meciului și nu a putut juca împotriva lui FCSB, însă atacantul a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale după ce Dinamo a ratat calificarea în Conference League.

Dezamăgirea este mare astăzi. Am visat cu toții să facem încă un pas și să ne calificăm mai departe, iar faptul că nu am reușit doare.

Astăzi suferim împreună, dar mâine ne ridicăm împreună. Ceea ce s-a construit aici este doar începutul. Avem motive să fim mândri, să rămânem uniți și să privim cu încredere spre sezonul viitor. 

Mulțumim pentru tot. Ne vom întoarce mai puternici”, a scris George Pușcaș pe Instagram.

