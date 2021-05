Zlatan nu se dezminte! Poza pusa pe retelele de socializare care i-a innebunit de ras pe fani

Suedezul este un fotbalist recunoscut pentru personalitatea sa "colorata".

Absent in acest final de sezon dupa o accidentare suferita in meciul castigat de AC Milan pe terenul celor de la Juventus, 3-0, Zlatan Ibrahimovic gasesti cai prin care sa apara in prim-plan, chiar daca nu se afla pe teren pentru a inscrie goluri senzationale, asa cum ne-a obisnuit de-a lungul carierei.

Suedezul a postat pe retelele sociale o poza in care apare o mana radiografiata, totul pana aici normal, insa partea amuzanta de abia acum urmeaza. In acea radiografie, degetul mijlociu este ridicat, iar semnul "prieteniei" este cunoscut, fiind universal si folosit de tot globul fie in situatii de amuzament sau in cele in care oamenii isi exprima frustrarea.



Din pacate, Zlatan va rata Campionatul European din aceasta vara dupa accidentarea suferita, insa va fi gata pentru sezonul urmator, unde va continua la AC Milan, semnand prelungirea contractului si pentru urmatoarea stagiune cu italienii.

Result of my MRI scan today pic.twitter.com/Ymwx9vGZ91 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 22, 2021