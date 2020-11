Atentie, s-a intors BESTIA! :) Cristiano Ronaldo, dubla de SENZATIE in doar 5 minute, cu echipa lui Razvan Marin si un nou RECORD doborat! Cum a inscris

Juventus si Cagliari s-au intalnit in etapa a opta din Serie A.

Cristiano Ronaldo este de neoprit de cand a revenit pe teren! Starul portughez a inscris 3 goluri in campionat de cand s-a vindecat de Covid-19, iar in prima repriza cu Cagliari a reusit o dubla in doar 5 minute!

Ronaldo a deschis scorul cu un sut superb de la marginea careului, trimis puternic in poarta lui Cagliari si a facut dubla cu un sut din fata portii, chiar inainte de pauza.

Cu dubla din prima repriza, Ronaldo a ajuns la 60 de goluri in Serie A de la transferul sau, din urma cu doi ani si a devenit jucatorul cu cele mai multe goluri inscrise in Serie A intr-o perioada de doi ani!