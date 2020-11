Isi pregateste Ronaldo revenirea in Premier League?! Ce decizie a luat fotbalistul si ce se intampla la Manchester

Cristiano Ronaldo a inceput sa investeasca sume importante de bani in afaceri.

Fotbalistul lucreaza in aceasta perioada la dezvoltarea lantului hotelier pe care il are incepand din 2016. Dupa ce a deschis hotelurile din Madeira si Marrakesh, acum asteapta inaugurarea celei din Madrid, iar in acelasi timp pregateste noi hoteluri in Manchester si New York.

Potrivit jurnalistilor spanioli de la AS, primaria din Manchester a aprobat constructia unui hotel de lux, aceasta decizie putand sa cantareasca greu in ceea ce priveste viitorul sportiv al lui Ronaldo.

Presa internationala scrie ca portughezul nu mai este dorit la Juventus, iar revenirea la United pare tot mai probabila, superstarul fiind extrem de iubit de fanii englezilor.

Hotelul pe care vrea sa-l construiasca in Manchester ar urma sa aiba peste 150 de camere, dispuse pe 11 etaje, si va fi gata cel tarziu in 2023. Unitatea, care va avea 4 stele, va costa circa 30 de milioane de euro, iar consultantii imobiliari sunt de parere ca aceasta va fi "o atractie si o oportunitate semnificativa de a diversifica in continuare oferta hoteliera si turistica din Manchester".