Zvonurile care arunca in aer fotbalul mondial! Ronaldo, cu gandul la Real Madrid! Semnele care tradeaza dorinta portughezului de a reveni in Spania

Cristiano Ronaldo a uitat de Real Madrid de cand a plecat la Juventus.

A lasat sa se inteleaga ca vrea sa-si lase trecutul in urma, singura legatura pe care a mai pastrat-o fiind cu Marcelo. Comportamentul portughezului s-a schimbat, insa, in ultimele luni.

Potrivit jurnalistilor de la Marca, totul a inceput in martie, cand Ronaldo a participat in tribunele stadionului Santiago Bernabeu la El Clasico si a continuat cu aprecierile date fotografiilor postate de fostii sai coechipieri.

Mai mult decat atat, in ultimele saptamani, Ronaldo s-a fotografiat alaturi de Sergio Ramos, Modric, Pepe si Kovacic, iar toate aceste momente coincid cu zvonurile potrivit carora Juventus ar vrea sa scape de superstarul portughez al carui salariu este urias pentru situatia financiara din pandemie a clubului.

Sursele jurnalistilor internationali puncteaza si faptul ca Ronaldo si-ar dori sa plece din Italia, iar acum speculeaza o posibila revenire in Spania. Cei de la Marca noteaza ca Real Madrid nu ia in calcul intoarcerea portughezului, concentrandu-se pe tinerii fotbalisti pe care si-ar dori sa ii aduca in La Liga, asa cum este Haaland.

Ronaldo ar avea cu siguranta, insa, de unde alege in cazul in care ar decide sa plece. Recent au aparut si informatii privind proiectele extrasportive pe care le desfasoara in Manchester, fanii sperand la o revenire a fotbalistului la United.