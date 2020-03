"Asta se va intampla!" Primele masuri pe care le va lua Juventus dupa ce Daniele Rugani a fost depistat pozitiv cu coronavirus! Ce se va intampla cu Cristiano Ronaldo si restul echipei

Juventus a reactionat dupa ce Daniele Rugani a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

Fotbalistul Daniele Rugani a fost depistat pozitiv de coronavirus, anunta site-ul italienilor de la Juventus. Torinezii au emis un comunicat de presa prin care spun ce masuri vor lua in acest caz.

"Jucatorul Daniele Rugani a fost depistat pozitiv cu coronavirusul COVID-19 si este in prezent asimptomatic. Juventus activeaza in prezent toate masurile de izolare pe care le impune legea, inclusiv recensamantul celor care au luat contact cu el", se arata in comunicatul emis de Juventus.