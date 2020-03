Zidane la Juventus sau la nationala Frantei? Reactia de ultima ora a lui Zizou dupa aparitia zvonurilor

Zidane a reactionat dupa ce in presa din Spania au aparut informatii referitoare la negocieri pe care le-ar purta pe doua fronturi, cu Juve si cu federatia franceza.

Zidane neaga zvonurile ca ar urma sa o paraseasca pe Real Madrid la sfarsitul sezonului. Antrenorului spaniolilor a declarat ca nu a fost abordat nici Juventus, nici de nationala Frantei.

Inainte de a fi cumparat de Real Madrid in 2001, francezul a evoluat 5 sezoane la Juventus, timp in care a cucerit 2 titluri de campion in Seria A. Intrebat daca cineva a intrat in contact cu el pentru o eventuala plecare de pe Bernabeu, Zizou a raspuns: "Nu. Nimeni nu m-a contactat, nu stiu nimic despre asta. Mereu se discuta despre mine si despre jucatori".

De asemenea, Zidane a confirmat ca operatia lui Eden Hazard dupa accidentarea la glezna a decurs bine, insa nu stie daca internationalul belgian va fi apt de joc pana la sfarsitul sezonului.

"Cred ca se simte bine. Operatia a mers foarte bine. Totul a fost planificat, iar operatia a decurs perfect. In ceea ce priveste durata recuperarii, nu va pot oferi date exacte. Nu stiu daca se va intoarce inainte de incheierea sezonului. Sper ca se va alatura echipei inainte de sfarsitul sezonului", a declarat Zidane.

Real a reusit sa castige weekend-ul trecut El Clasico in fata marii rivale Barcelona cu 2-0. Pe baietii lui Zizou ii asteapta in continuare doua meciuri in campionat cu Betis si Eibar, inaintea returului din Liga Campionilor de pe Etihad, programat pe 17 martie. In tur, City a invins cu 2-1, iar echipa lui Zidane va incerca o revenire spectaculoasa.