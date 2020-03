Juventus vrea sa ii dea LOVITURA lui Tottenham! Pe cine vor sa aduca italienii langa Cristiano Ronaldo

Juventus incearca sa il transfere pe unul dintre cei mai importanti oameni ai lui Spurs.

Fara Harry Kane in teren, londonezii au fost eliminati de Leipzig din Liga Campionilor cu scorul de 4-0 la general, iar dupa ultimele rezultate, calificarea in Champions League pentru sezonul viitor este aproape imposibila. Gigantii italieni vor sa profite de situatia grea prin care trece fosta finalista a Ligii Campionilor de sezonul trecut si incearca sa il aduca pe Kane la Torino.

Juventus spera ca Harry Kane sa fie "noul Karim Benzema" al lui Cristiano Ronaldo. Un numar 9 care poate marca goluri, in timp ce ii ofera starului portughez mai multa libertate in teren, conform Tuttosport.

"Batrana Doamna" a castigat in ultimii 8 ani Seria A si ii poate oferi britanicului sansa de a obtine trofeele mult dorite. Kane inca se recupereaza dupa accidentarea suferita in luna ianuraie, intr-un meci cu Southampton.

In acest sezon starul din nationala Angliei a marcat 17 goluri in toate competiile. Spurs se afla la 7 puncte de un loc care o poate duce in Champions League, iar urmatorul meci de acasa, contra celor de la Manchester United, poate decide intregul sezon.