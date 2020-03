Au vrut sa mute meciul in ALTA TARA, dar au fost refuzati categoric! Unde se joaca Juventus - Lyon din optimile Ligii Campionilor

Autoritatile italiene au inchis granitele din cauza epidemiei de coronavirus.

Situatia este una dificila in Italia, unde evenimentele sportive au fost suspendate pe tot teritoriul tarii. Totusi, meciurile din cupele europene se pot defasura, insa masuri speciale vor fi luate, iar spectatorii nu vor avea acces pe stadion.

Juventus urmeaza sa intalneasca pe Lyon in returul din optimile Ligii Campionilor, insa temerea e mare, iar conducatorii torinezi au vrut sa mute meciul in Malta. Federatia Malteza de Fotbal a oferit un raspuns oficial prin care ii informeaza pe cei de la Juventus ca disputarea meciului la Valletta este imposibila, avand in vedere masurile emise de guvern, care vrea sa limiteze tranzitul oamenilor in tara.

Deocamdata, meciul este programat sa se desfasoare la Torino, pe 17 martie. In tur, Lyon s-a impus cu 1-0.

Mai multe meciuri din optimile Ligii Campionilor se vor desfasura in aceasta saptamana fara spectatori: PSG-Dortumund, Valencia-Atalanta si Barcelona-Napoli.