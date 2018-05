De rasul lumii! Motivul pentru care parcarea supraetajata de la National Arena nu e functionala, la 7 ani de la inaugurarea stadionului

Cel mai mare stadion al tarii beneficiaza de o parcare supraetajata de 1250 de locuri, intinsa pe 32.400 mp, care nu este insa functionala.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Arena Nationala, cel mai mare stadion al tarii, beneficiaza de o parcare pe masura, capabila sa primeasca 1250 de masini in zilele de meci. Ar fi rezolvarea fireasca a problemei locurilor de parcare pentru cei care aleg sa vina la stadion cu masinile personale.

In realitate, toate masinile suporterilor ajung sa fie parcate la gramada, una peste alta, pe stradutele din jurul stadionului. Un cosmar atat pentru suporteri, cat si pentru cei care locuiesc in zona. Traficul e sufocat, iar nervii intinsi la maximum.

Parcarea exista, lipseste o hartie

Parcarea supraetajata din curtea stadionului a fost finalizata in 2012, la un an dupa inaugurarea stadionului. Constructorii au invocat atunci vremea rea, ca scuza pentru depasirea termenului de finalizare.

Cel mai tare din parcare la acea vreme, Sorin Oprescu, elogia constructia. Primaria Bucuresti se mandrea cu faptul ca deasupra parcarii exista si un teren de fotbal, ca nicaieri in tara, la etajul 3.

Nu este functionala pentru ca lipeste avizul ISU. Acelasi motiv absurd invocat si pentru stadion, in momentul in care primarul interimar Razvan Sava a decis inchiderea Arenei Nationale pentru o perioada de cateva luni.

Atat intelesese el din tragedia de la Colectiv.

Stadionul a fost deschis la presiunea publica si dupa aparitia unei hartii miraculoase, fara ca arena sa primeasca vreun surub ca imbunatatire.

Parcarea a ramas insa fara hartie, asa ca astazi doar cainii maidanezi au voie sa se parcheze acolo.

FRF da din umeri, stadionul e al Primariei

Andrei Vochin, consilier in cadrul Federatiei Romane de Fotbal, a explicat situatia in aceasta dimineata la Ora exacta in sport (PRO X).

"Parcarea exista, dar nu are aviz de la ISU. Va dati seama ce foc poate sa ia parcarea aia?! Sau a existat avizul, pana la Colectiv, si apoi n-a mai avut avizul."

"Asa s-a intamplat si cu stadionul, a avut avizul, pe urma n-a mai avut avizul, si nu stiu ce s-a intamplat la stadion de acum are avizul."

"Parcarea exista, dar nu e functionala. Si mai e si un teren sus pe parcare, care nu se poate utiliza. Sunt grupe de copii care n-au unde se antrena in Bucuresti, iar acel teren exista si nu e functional."

"Noi, Federatia, suntem legati de maini si de picioare, nu poti sa faci lucruri pe care ar trebui sa le faca autoritatile statului, n-ai cum sa le faci", a spus Vochin la Ora exacta in sport.

Sursa foto: b365.ro