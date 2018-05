Narcis Raducan se pregateste sa devina doctor in fotbal! Cum il poate ajuta diploma

Fostul conducator de la Urziceni, FCSB si Pandurii va fi unul dintre putinii oameni de fotbal din Romania, care se vor putea lauda ca sunt doctori in fotbal.

Narcis Raducan (43 de ani) desfasoara studii doctorale de management sportiv la Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti (UNEFS, fosta IEFS) si va finaliza in aceasta vara primul an universitar de studiu din cei trei necesari pentru a completa stagiul. Tema doctoratului stiintific este "Contributii privind managementul cluburilor de fotbal de inalta performanta din Romania", iar conducatorul de doctorat este Prof. dr. Honoris Causa Viorel Cojocaru, cel care din 2008 este rectorul UNEFS.

Raducan a obtinut licenta la Facultatea de Sport a Universitatii Ecologice din Bucuresti, avand si un master in management sportiv, dar detine si licenta A UEFA, obtinuta la Scoala Federala de Antrenori din cadrul FRF.

Se pregateste sa devina primul conducator roman de club din China sau Arabia?



Desi momentan este doar analist tv pentru o televiziune de sport, se pare ca Raducan a ales sa se intoarca la scoala pentru ca universitatea e acreditata la nivel international si, desi nu se cere licenta pentru a ocupa functia de presedinte de club in Romania, in cazul in care obtine diploma respectiva poate deveni eligibil pentru un club din strainatate sau pentru organismele sportive internationale. Pentru el se vor deschide oportunitati noi, in conditiile in care va putea lucra cu un antrenor roman in tarile arabe, China sau spatiul ex-sovietiv, unde se cauta conducatori cu experienta in fotbalul european.

Raducan a avut o cariera de 16 ani ca jucator, evoluand la Unirea Focsani (1992-93), Progresul / FC National (1994, 2000-01), FCM Bacau / Selena Bacau (1994-95, 1996-97, 1998-99, 2002-05), Steaua (1995-96, 1997-98), Rapid (1999-2000, 2002), Electromagnetica (2001-02), AEL Limassol (2005-06), AEK Larnaca (2006-07) si Ceahlaul (2007-08). Are o selectie la echipa nationala de seniori a Romaniei, iar in palmaresul sau se regasesc 2 titluri de campion (1995-96, 1997-98), 2 Cupe (1995-96, 2001-02) si 1 Supercupa ale Romaniei (1999). Incepand cu anul 2008, el a ocupat diverse functii in managementul cluburilor Unirea Urziceni, FCSB, Otelul Galati, Viitorul Constanta, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu, ASA Tg. Mures si Pandurii Tg. Jiu.