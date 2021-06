Arturo Vidal a primit o amenda uriasa din partea autoritatilor dupa ce a luat COVID! Starul chilian va plati scump ca nu a respectat protocolul sanitar

Arturo Vidal nu a fost iertat de statul chilian dupa ce a incalcat regulile de preventie.

Vidal a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19, chiar in cantonamentul echipei nationale, dupa ce a acuzat o inflamatie a amigdalelor. Astfel, jucatorul lui Inter va rata meciurile pe care Chile le va disputa cu Argentina si Bolivia, contand pentru preliminariile Campionatului Mondial 2022.

Cand a sosit in tara, Vidal a fost pasuit de autoritati si nu a mai stat 10 zile in carantina. Fotbalistul a fost rugat sa se vada doar cu familia, dar Daily Mail informeaza ca starul chilian nu a tinut cont de recomandarile primite si a avut un program foarte incarcat: a luat cina cu prietenii, a mers la o cursa de masina, a inregistrat pentru o reclama, a facut o vizita echipei din liga secunda pe care o patroneaza si a petrecut o noapte cu un model la un hotel, chiar inainte de a intra in cantonament.

De data aceasta, autoritatile nu au mai fost atat de blande, asa ca pentru nerespectarea protocolului sanitar, Vidal a primit o amenda de 65 000 de euro. Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Paula Daza, a afirmat, marti, ca jucatorul lui Inter trebuia sa respecte normele sanitare, "la fel ca orice persoana care intra in tara".

Fotbalistul a postat un mesaj pe retelele de socializare in care spune ca a fost infectat de un prieten, care era asimptomatic, si isi indeamna toti urmaritorii sa se vaccineze.

"Din pacate, in controlul de astazi am aflat ca sunt pozitiv pentru COVID, infectat de un prieten, care nu a avut simptome si a fost depistat pozitiv in urma unui control.

De data aceasta, nu voi putea fi pe teren, dar imi voi sprijini colegii cu toata puterea. Ma voi recupera curand.

Mulrumesc tuturor profesionistilor din domeniul sanatatii care au grija de toti chilienii care lupta impotriva acestei teribile pandemii.

Va rog, va rog, oricine se poate vaccina sa o faca!", a postat Arturo Vidal pe contul de Instagram.