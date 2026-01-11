Materazzi nu a stat pe gânduri înainte de Inter - Napoli: „Este favorită și este mai puternică” + Ce a spus despre Chivu

Partida Inter - Napoli, din runda a 20-a de Serie A, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Inter este liderul din Serie A înaintea acestei partide și se află la trei puncte de AC Milan și AS Roma și la patru lungimi de Napoli.

Marco Materazzi o vede pe inter favorită în fața lui Napoli

Fostul mare jucător al „nerazzurrilor” a fost întrebat despre derby-ul de duminică și a oferit o analiză clară.

Materazzi consideră că îi este superioară formației conduse de Antonio Conte și pornește cu prima șansă, mai ale că meciul va avea loc pe San Siro.

Fostul fundaș a punctat și schimbările bune care au apărut la Intre de la numirea lui Chivu pe banca formației milaneze.

