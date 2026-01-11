Materazzi nu a stat pe gânduri înainte de Inter - Napoli: „Este favorită și este mai puternică” + Ce a spus despre Chivu

Cristi Chivu se pregătește de derby-ul cu Napoli din Serie A.

Partida Inter - Napoli, din runda a 20-a de Serie A, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Inter este liderul din Serie A înaintea acestei partide și se află la trei puncte de AC Milan și AS Roma și la patru lungimi de Napoli.

Marco Materazzi o vede pe inter favorită în fața lui Napoli

Fostul mare jucător al „nerazzurrilor” a fost întrebat despre derby-ul de duminică și a oferit o analiză clară.

Materazzi consideră că îi este superioară formației conduse de Antonio Conte și pornește cu prima șansă, mai ale că meciul va avea loc pe San Siro.

Fostul fundaș a punctat și schimbările bune care au apărut la Intre de la numirea lui Chivu pe banca formației milaneze.

„Inter este favorită, joacă acasă și este calitativ mai puternică, indiferent de recordul în meciuri directe. La Torino, au învins-o pe Juve la mingi, iar la Napoli, au pierdut la o lovitură de pedeapsă fără precedent în istoria fotbalului.

Schimbarea de ritm a lui Chivu este silențioasă. Oricine urmărește meciurile observă că ceva s-a schimbat. Este o echipă recognoscibilă, fluidă. Creează mult, mult și a intrat în mintea jucătorilor. Nu am avut niciodată nicio îndoială pentru că știu ce fel de om este.”, a spus Marco Materazzi, conform TMW.com.

