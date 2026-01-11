Inter și Napoli se întâlnesc în această seară, 11 ianuarie 2026, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale sezonului din Serie A. Atmosfera este deja tensionată, iar Nicola Berti a turnat gaz pe foc într-un dialog cu Tuttosport. Fostul internațional italian a analizat situația lui Napoli, care a sosit la Milano fără Kevin De Bruyne, unul dintre cele mai sonore transferuri realizate în vara anului 2025.



„Aș putea să vă spun, sub formă de glumă, că De Bruyne e un pensionar! Dar și dumneavoastră, ce întrebare îmi puneți? Mijlocașul belgian s-a accidentat, acum e indisponibil. Pot doar să vă spun că, la modul general, într-un prim 11 ideal al meu ar fi și De Bruyne. Dar poate că a sosit prea stors de la Manchester City, nu știu. Acum e out, vom vedea când va reveni pe teren”, a transmis Nicola Berti.



„Zielinski dă gol sigur!”



Dincolo de ironiile la adresa adversarilor, Berti are mare încredere în echipa pregătită de Cristi Chivu. Acesta a sărit în apărarea căpitanului Lautaro Martinez, pe care îl consideră „un geniu”, dar a ținut să facă o predicție îndrăzneață legată de marcatorul din această seară.



Berti mizează totul pe Zielinski, fiind convins că mijlocașul sosit chiar de la Napoli va fi decisiv sub comanda lui Chivu.

„Am spus că Zielinski, care practic poate fi considerat și el un nou transfer și care dă totul pentru că Chivu e treaz și atent, va fi decisiv. Va marca sigur. Titlul pe care trebuie să îl puneți e acesta: «Zielinski, golul ex-ului». Nu prevăd viitorul, dar simt asta prea tare”, a mai spus fostul fotbalist nerazzurro.

