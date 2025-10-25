Venită după 7 victorii consecutive, Inter s-a văzut condusă din minutul 33, după ce Kevin De Bruyne a transformat un penalty. Lovitura de la 11 metri a fost acordată eronat, potrivit specialistului în arbitraj Luca Marelli, de la DAZN.

Reacția lui Antonio Conte după Napoli - Inter 3-1: "Inter a venit să ne ucidă din punct de vedere sportiv, dar noi am refuzam să murim"



Napoli a făcut 2-0 în minutul 54, însă Inter a redus rapid din handicap, după ce Hakan Calhanoglu a transformat un penalty. Gazdele au mai marcat o dată ulterior și au stabilit scorul final prin Frank Anguissa, în minutul 66.

La finalul meciului, Antonio Conte a subliniat importanța victoriei, a elogiat spiritul de luptă al jucătorilor săi și a vorbit despre conflictul cu Lautaro Martinez din timpul meciului (DETALII AICI).

"Am întâlnit o echipă foarte puternică. Lotul lui Inter este superior tuturor celorlalte echipe. Am reușit să câștigăm în ciuda tuturor dificultăților. Chiar și azi ne-au lipsit Hojlund, Lobotka și Rrahmani.

Inter a venit să ne ucidă din punct de vedere sportiv, dar noi am refuzam să murim. A fost un meci energic și am avut o prestație grozavă.

Conflictul cu Lautaro? În astfel de meciuri pot apărea asemenea momente. Ce vreau să vă amintesc eu sunt anii petrecuți la Inter, când am câștigat titlul și am oprit-o pe Juventus să ajungă la 9 Scudetto consecutive. Lautaro este un fotbalist excelent, dar nu am avut ocazia să-l cunosc la nivel personal. Îi urez toate cele bune", a spus Antonio Conte, potrivit gianlucadimarzio.com.

Pentru Inter este a treia înfrângere din acest sezon de Serie A, după opt etape. Trupa lui Chivu se află momentan pe locul 4, cu 15 puncte, trei sub noul lider Napoli.

