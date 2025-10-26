Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 19:00, în etapa cu numărul opt din primul eșalon al Italiei, Serie A, pe stadionul ”Diego Armando Maradona”.



La capătul celor 90 de minute, Napoli a înregistrat toate cele trei puncte și a urcat în fruntea clasamentului cu 18 puncte, în timp ce Inter a coborât pe patru cu 15 puncte.



Nota primită de Cristi Chivu după 1-3 cu Napoli: ”Schimbările, principala problemă de la Inter”



După meciul de la Napoli, publicația TuttoMercatoWeb l-a notat pe Cristi Chivu cu 5,5 pentru pregătirea meciului. Jurnaliștii au sugerat că Inter are probleme la schimbări și la echilibru în timpul jocului.



”Conduși pe nedrept la pauză, reacția a fost cea a unei echipe mari, rănite în orgoliu. Însă în repriza a doua, Napoli și-a justificat victoria, readucând la suprafață aceleași probleme de echilibru care apăruseră la începutul sezonului, dar fuseseră ascunse sub preș prin cele șapte victorii consecutive. Iar schimbările nu au ajutat la rezolvarea problemei”, a scris TMW.



După opt etape în Serie A, Inter se situează pe locul patru cu 15 puncte. Cinci victorii și trei înfrângeri a înregistrat echipa pregătită de fostul internațional român, Cristian Chivu.



Chivu, categoric la conferință: ”Nu îmi pasă de reputație și nici să demonstrez cât de bun sunt”



"Clubul are dreptul să facă ceea ce consideră că este corect. Eu, în calitate de antrenor, sunt consecvent și, așa cum am spus mereu, nu vreau să mă plâng. Am demnitate și o abordare diferită a fotbalului față de alții.



Mie nu îmi pasă de reputație sau să demonstrez cât de bun sunt. Eu trebuie să le insuflu jucătorilor mei anumite valori, iar ei să se concentreze exclusiv la meci.



Încerc să schimb anumite lucruri, chiar dacă simt că mă lupt singur. În Italia, suntem obișnuiți să ne plângem, dar ar trebui să ne oprim din a mai face asta. Trebuie să evoluăm și să facem lucrurile corect. Nu trebuie să ne mai căutăm scuze sau alibiuri. Trebuie să ne concentrăm la meciul nostru, să avem mintea limpede și să nu ne mai irosim energia", a spus Chivu.

