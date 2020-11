Pirlo, dependent de Cristiano Ronaldo: "Daca marcheaza cate două goluri pe meci, eu nu prea am ce sa-i spun"

Juventus a castigat cu 2-0, in fata lui Cagliari, echipa lui Razvan Marin, gratie dublei lui Cristiano Ronaldo.

Juve a rezolvat fara emotii meciul din etapa a opta din Serie A, iar Cristiano a inscris doua goluri pe finalul primei reprize. Antrenorul, "batranei doamne", Andrea Pirlo, a vorbit dupa meci despre prestatia lui Cristiano Ronaldo si a recunoscut ca lusitanul ii ofera mai multe optiuni in compartimentul de joc ofensiv. De asemenea, el a spus indirect ca varsta este doar o cifra pentru starul portughez.

"Ronaldo e un profesionist desavarsit. E un exemplu, da totul pe teren la fiecare meci. Tot ce-i pot spune eu este sa continue tot asa, daca marcheaza cate doua goluri pe meci eu nu prea am ce sa-i spun.

El trebuie sa continue pe linia asta, trebuie sa ramana ce este acum, tanarul nostru. Imi ofera multe optiuni", a spus Andrea Pirlo, conform Tuttosport.

Ronaldo este de neoprit, iar dupa cele doua saptamani in care a fost izolat din cauza COVID-19, a inscris de 5 ori in cele 4 meciuri jucate pentru Juventus. In urma performantei cu Cagliari, Cristiano l-a egalat pe Ibrahimovic in clasamentul celor mai buni marcatori din Serie A, amandoi avand cate 8 reusite.