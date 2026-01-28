Vladislav Blănuță nu a reușit să se impună la Dinamo Kiev, echipa la care a ajuns în luna septembrie în urma unui transfer de la FCU Craiova.

Vladislav Blănuță primește o nouă șansă la Dinamo Kiev

Fotbalistul cu dublă cetățenie, moldovenească și română, care a reprezentat naționala României la tineret, a ajuns pe lista neagră la Dinamo Kiev după ce fanii au descoperit că fotbalistul a distribuit pe rețelele sociale mai multe postări de propagandă pro-rusă.

Fanii ucraineni i-au trimis amenințări lui Blănuță, iar jucătorul trecut pe la FCU Craiova și U Cluj a fost fluierat la fiecare apariție, mai ales că nu l-au ajutat nici prestațiile avute la Dinamo Kiev. În cele zece meciuri în care și-a făcut apariția, de cele mai multe ori din postura de rezervă, Blănuță a reușit să marcheze un singur gol.

Din acest motiv, Blănuță și-a dorit să plece în această iarnă de la gruparea ucraineană. Atacantul a fost aproape de un transfer la Dinamo. ”Câinii Roșii” și l-au dorit pe Blănuță și au făcut demersuri reale în acest sens, însă regulamentul FIFA interzice ca un fotbalist să joace pentru trei cluburi diferite în decursul unui sezon, iar atacantul evoluase deja pentru FCU Craiova și pentru Dinamo Kiev.

Dinamo a încercat să obțină o aprobare de la UEFA, motivând că FCU Craiova, fosta echipă a lui Blănuță, a fost dezafiliată, însă forul european s-a opus, astfel că, cel puțin până în vară, fotbalistul este blocat la Dinamo Kiev.

Totuși, Blănuță primește o veste bună din Ucraina. Conform Sport.ua, atacantul va primi o nouă șansă la Dinamo Kiev. ”Kostiuk îi va da o șansă fotbalistului de care patronul Surkis voia să scape”, au titrat ucrainenii.

”Dinamo Kiev plănuia să-l împrumute pe Vladislav Blănuță, însă această variantă nu s-a concretizat. Astfel, jucătorul va rămâne la Kiev cel puțin până în vară, urmând să primească o a doua șansă.

Clubul se așteaptă ca Blănuță să petreacă actualul sezon alături de prima echipă, unde va continua să se antreneze și să acumuleze minute de joc”, au notat jurnaliștii din Ucraina.

