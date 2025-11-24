Massimiliano Allegri (58 de ani) versus Cristi Chivu (44 de ani). Așa a arătat duelul băncilor tehnice, în Derby de la Madonnina. Unul inegal însă, dacă ne uităm la CV-ul celor doi rivali.

Allegri e un antrenor experimentat, cu un CV în care apar... 14 trofee! Numai titlul în Serie A l-a cucerit de 6 ori cu două echipe diferite (Juventus și AC Milan). De partea cealaltă, Chivu abia s-a apucat de antrenorat la un nivel foarte înalt. Chiar și așa, în ciuda înfrângerii din derby, românul se descurcă bine, la Inter. Clasamentul din Serie A confirmă această realitate.

Allegri: „Fără discuții, am câștigat meritat“

Presa italiană a fost de părere că, în Inter – AC Milan (0-1), duelul tactic a fost câștigat de Allegri. Iar antrenorul de 58 de ani și-a cam însușit acest merit, după victoria obținută.

„În primul sfert de oră, Inter ne-a cam blocat. Apoi însă, am început să jucăm din ce în ce mai bine. Am avut chiar patru, cinci situații, în care ne puteam descurca mai bine în ultima treime. De asemenea, ar fi trebuit să avem centrări mai bune. Per ansamblu, trebuie să îmbunătățim calitatea paselor. În schimb, în apărare am fost foarte ordonați. Una peste alta, am făcut un meci bun. E o mare bucurie să câștigi un astfel de derby, un meci direct cu o rivală la titlu. Fără discuții, punctele pe care le-am câștigat contra Interului sunt pe deplin meritate“, a spus Allegri.

Acesta a explicat apoi importanța unei victorii de un asemenea calibru.

„Un asemenea rezultat e crucial din punct de vedere psihologic. Dacă am fi pierdut, am fi rămas la cinci puncte de lider și am fi ieșit din Top 4. N-ar fi fost o diferență foarte mare, dar e important să rămâi acolo sus“, a concluzionat antrenorul Milanului.

