Adrian Mutu este pregătit să se întoarcă la Fiorentina, clubul unde a cunoscut cea mai bună perioadă a carierei sale de jucător, dar de data aceasta din postura de antrenor principal.



Planul de salvare al grupării „Viola” implică revenirea a trei nume legendare pentru fanii de pe Artemio Franchi. Alături de „Briliant”, sunt gata să pună umărul la redresarea echipei Cesare Prandelli și fostul portar Sebastien Frey.



TMW, care citează FirenzeViola.it, notează că legătura dintre aceștia și oraș este indisolubilă, iar discuțiile au demarat deja între foștii protagoniști ai perioadei de glorie a toscanilor.



„Românul și fostul antrenor al clubului au vorbit la telefon și au discutat îndelung despre situația prin care trece societatea viola, arătându-se disponibili să dea o mână de ajutor în cazul în care vor fi contactați. Ambii ar fi gata să încerce să salveze Fiorentina, dar evident cu roluri diferite. Prandelli ar avea un rol de conducere pentru a garanta echilibrul, în timp ce Mutu ar fi antrenorul”, au scris cei de la TMW.



Curățenie în vestiar



Adrian Mutu nu vine doar cu numele, ci și cu o strategie clară. Fostul „Decar” al Fiorentinei este decis să provoace un șoc la echipă și să cearnă rapid jucătorii devotați de cei care nu mai cred în proiect. Creditul imens pe care îl are în fața suporterilor îi oferă autoritatea necesară pentru a lua decizii radicale.



Sursa citată din Peninsulă explică planul de bătaie al românului și rolul pe care l-ar avea Sebastien Frey în această nouă organigramă:



„Fenomenul ar putea zdruncina mediul, mai ales pentru că se bucură de credit, iar fanii știu cât de mare e dorința lui de a ajuta într-un astfel de moment. Voința fostului număr 10 ar fi aceea de a avea imediat o confruntare cu vestiarul pentru a înțelege cine vrea să rămână și cine nu, pentru că acum nu este absolut deloc nevoie de cineva nemulțumit. Alături de ei ar fi gata să revină în joc și Sebastien Frey, fost portar al Fiorentinei, care ar funcționa ca un coordonator între prima echipă și zona tehnică”, mai scrie sursa citată.