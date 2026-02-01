PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, cu 4-1 pe Panserraikos, în etapa a 19-a din Super Liga Greciei.

Patru goluri în primele 19 minute, scorul final stabilit deja în minutul 26: PAOK - Panserraikos 4-1



A fost o primă repriză bogată în goluri pe Toumba Stadium.

Jeremejeff a deschis scorul pentru echipa lui Lucescu junior, în minutul 5, pentru ca după trei minute Despodov să facă 2-0.

Volnei Feltes a redus din difereţă, în minutul 12, dar Pelkas a refăcut avantajul de două goluri al gazdelor, în minutul 19.

Vogliacco a înschis tabela încă din minutul 26, chiar dacă Chatsidis a avut gol anulat de VAR în minutul 90+1.

PAOK Salonic s-a impus astfel cu 4-1 în meciul cu Panserraikos, la care Andrei Ivan a rămas rezervă neutilizată, informează news.ro.

