PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, cu 4-1 pe Panserraikos, în etapa a 19-a din Super Liga Greciei.

Patru goluri în primele 19 minute, scorul final stabilit deja în minutul 26: PAOK - Panserraikos 4-1

A fost o primă repriză bogată în goluri pe Toumba Stadium. 

Jeremejeff a deschis scorul pentru echipa lui Lucescu junior, în minutul 5, pentru ca după trei minute Despodov să facă 2-0. 

Volnei Feltes a redus din difereţă, în minutul 12, dar Pelkas a refăcut avantajul de două goluri al gazdelor, în minutul 19. 

Vogliacco a înschis tabela încă din minutul 26, chiar dacă Chatsidis a avut gol anulat de VAR în minutul 90+1. 

PAOK Salonic s-a impus astfel cu 4-1 în meciul cu Panserraikos, la care Andrei Ivan a rămas rezervă neutilizată, informează news.ro.

PAOK are 44 de puncte şi este la mare luptă cu AEK Atena și Olympiacos Pireu în fruntea clasamentului, în vreme ce Panserraikos e ultima, cu 8 puncte.

De altfel, la ora publicării acestui articol, AEK Atena și Olympiacos Pireu joacă în derby-ul etapei pe OPAP Arena, 1-0 pentru AEK (gol Barnabas Varga 59), la care internaționalul român Răzvan Marin joacă titular.

Dacă bate AEK, echipa din Atena se distanțează în fruntea clasamentului la trei puncte de PAOK. Dacă bate în schimb Olympiacos, formația din Pireu devine lider și PAOK rămâne la egalitate cu AEK pe locurile 2-3.

UPDATE Olympiacos a egalat în derby-ul cu AEK dintr-un penalty în minutul 90+16, marcator Taremi!

Clasamentul LIVE din Super Liga Greciei

Clasamente oferite de Sofascore
