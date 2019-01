A aparut o noua FEMEIE in cazul de VIOL al lui Ronaldo! Avocatii s-au sesizat imediat! Anuntul care dinamiteaza procesul portughezului

Avocatul lui Kathryn Mayorga merge in Marea Britanie pentru a intervieva martori in proces.

Leslie Stovall, avocatul femeii care il acuza pe Cristiano Ronaldo, va merge in Anglia pentru a o intervieva pe Jasmine Lennard, fosta iubita a lui Ronaldo de acum 10 ani, in perioada in care Ronaldo ar fi violat-o pe Mayorga intr-un hotel din Las Vegas.

Jasmine sustine ca a luat legatura cu Ronaldo in ultimele 18 luni si are informatii pretioase in dosar. Ea s-a oferigt s-o ajute pe Mayorga in incercarea ei de a-si face dreptate.

"Ronaldo nu isi aminteste de intalnirea cu Jasmine, nici acum 10 ani si nici recent. Nu a avut nicio relatie cu ea si niciun contact in ultimele 18 luni, asa cum sustine. Inregistrarile postate de Jasmine pe social media nu ii apartin lui Ronaldo si vom demara actiuni legale in scurt timp", a anuntat reprezentantul legal al lui Ronaldo.

Jasmine l-a facut psihopat pe Ronaldo intr-o serie de postari pe social media si sustine ca are elemente cheie ce il pot ingropa definitiv pe starul lui Juventus.

Kathryn Mayorga a dezvaluit pentru ziarul Der Spiegel anul trecut ca a fost violata in vara lui 2009 de Ronaldo intr-un hotel din Las Vegas. Portughezul a catalogat informatiile drept fake news si a acuzat-o pe Mayorga ca urmareste sa devina faimoasa folosindu-se de numele lui. Kathryn Mayorga a prezentat insa o intelegere cu avocatii lui Ronaldo, prin care portughezul i-a platit 370.000 de euro ca sa nu publice detalii despre intalnirea lor.

Kathryn Mayorga a disparut din atentia publica imediat dupa ce a lansat acuzatiile de viol. Ea a lucrat ca profesoara in Las Vegas, iar acum e cea mai vanata femeie din ultima perioada de catre presa americana. (FOTO in galeria de mai jos)