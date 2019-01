Modric, ce lovitura! O refuza pe Inter pentru un TRANSFER GIGANT: va fi cel mai mare BOMBA a verii! L-a angajat pe impresarul lui Ronaldo pentru o mutare de vis

Luka Modric face tot posibilul pentru a pleca de la Real Madrid.



Modric nu mai vrea sa continue la Real Madrid si din sezonul urmator. Daca pana acum se vorbea intens despre un transfer al croatului la Inter Milano, presa italiana vine cu un scenariu de ultima ora.

Potrivit Mediaset, Luka Modric ar putea ajunge la Juventus, alaturi de Cristiano Ronaldo. Sursa citata mentioneaza ca Modric l-a angajat deja pe Jorge Medens, impresarul lui CR7, pentru a-i facilita transferul la campioana Italiei.

Transferul ar urma sa aiba loc in vara mai scriu jurnalistii italieni, care nu mentioneaza si pentru ce suma ar urma loc sa aiba loc mutarea. Modric mai are contract cu Real Madrid pana in vara lui 2020.

Modric joaca la Real din 2012, perioada in care a castigat 15 trofee, dintre care patru trofee UEFA Champions League. In 2018, Modric a castigat si Balonul de Aur dupa ce a jucat finala Campionatului Mondial alaturi de nationala Croatiei.