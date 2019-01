E coleg atat cu Messi cat si cu Ronaldo si stie cel mai bine! Care sunt diferentele dintre cei doi GIGANTI

Paulo Dybala e unul dintre putinii jucatori din lume care pot juca atat alaturi de Messi, cat si de Ronaldo.

Argentinianul Dybala a vorbit cu presa din Spania despre sezonul lui Juve, posibilitatea unui transfer, dar si despre colaborarea cu Messi si Ronaldo. Dybala il vede zi de zi la antrenamente pe Cristiano, iar la nationala e coleg cu Leo Messi.

Atacantul lui Juventus spune ca este norocos din acest punct de vedere.

"Sunt norocos sa juc alaturi de Cristiano la echipa de club si cu Messi la nationala. Dar e imposibil sa faci comparatii intre cei doi si sa spui cine e mai bun pentru ca ambii sunt la acelasi nivel si cu mult deasupra celorlalti, iar asta se intampla de ani buni. Sunt diferiti, au o influenta enorma pentru ca pot decide meciuri pe cont propriu si influenta echipele adverse. Cristiano e un exemplu de urmat la antrenament si in viata privata, poti sa inveti multe de la el", a spus Dybala in ziarul AS.

Dybala are 7 goluri si 3 pase decisive pentru Juventus in acest sezon.