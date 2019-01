"Cristiano Ronaldo mi-a distrus visele!" Declaratia unui coleg de la Juventus! "Eram curios sa ii vad comportamentul in afara terenului"

Ronaldo s-a transferat in vara la Juventus.

Juventus l-a transferat de la Real Madrid pe Cristiano Ronaldo in vara anului 2018, pentru 100 milioane de euro. Portughezul tocmai castigase al treilea trofeu la rand in Uefa Champions League si nimeni nu se astepta ca starul sa paraseasca Santiago Bernabeu.

Cristiano a ajuns in Italia, acolo unde colegii de la Juventus au toata increderea in calitatile portughezului. Giorgio Chiellini a vorbit despre Ronaldo intr-un interviu pentru BBC.

"Inainte sa vina la noi, Cristiano ne-a inscris goluri de foarte multe ori. Mi-a distrus visele la Cardiff, la Torino si la Madrid. Inainte, Liga Campionilor era un vis, acum este un obiectiv pentru ca Ronaldo este cel mai bun jucator din lume si avem nevoie ca el sa faca ultimul pas", a spus Chiellini.

Fundasul de 34 de ani a fost uimit de felul in care Cristiano Ronaldo se pregateste in fiecare zi: "Personalitatea lui face diferenta. Are calitati fantastice, atat pe teren, cat si in afara lui: atitudinea lui, felul cum munceste, cum se pregateste pentru meciuri si cum isi traieste zi de zi viata. Cu siguranta ne poate ajuta", a continuat italianul.

Chiellini il considera pe Cristiano Ronaldo un model de urmat, fiind impresionat de modul in care se comporta in afara terenului: "Eram curios sa ii vad comportamentul in afara terenului de joc. Felul in care lucreaza in sala de forta si concentrarea pe care o are, sunt un exemplu pentru mine. Ma ajuta pentru ca imi place sa devin si eu mai bun pe zi ce trece".

Internationalul italian nu a crezut ca Ronaldo va ajunge sa joace la Torino, pentru Juventus, si a avut nevoie de confirmarea presedintelui Andrea Agneli: "La inceput nu am crezut, dar dupa cateva zile am vorbit cu Andrea Agneli si am ramas mut, asa cum cred ca au ramas multi dintre colegii mei si dintre suporteri", a concluzionat Giorgio Chiellini.