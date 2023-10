Cristiano Ronaldo, noi probleme din cauza acuzațiilor de viol. Ce solicită Kathryn Mayorga

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo ar putea fi inculpat într-un caz de viol care datează din anul 2009, când o femeie l-a acuzat că a violat-o într-o cameră de hotel din Las Vegas, a dezvăluit miercuri canalul TV Sky Sport.

Femeia care îl acuză pe Cristiano Ronaldo este fostul fotomodel american Kathryn Mayorga. Ea a fost audiată miercuri, în cadrul unui recurs prin care contestă respingerea desfăşurării unui proces civil, în luna iunie a anului 2022.

Avocaţii doamnei Mayorga vor fi audiaţi de o instanţă de apel, ei încercând să obţină despăgubiri mai mari de la jucătorul care evoluează acum pentru Al-Nassr.

Avocaţii au solicitat Curţii de Apel a Statelor Unite să anuleze respingerea cazului şi să redeschidă procesul civil care a fost intentat pentru prima oară în Nevada, în anul 2018.

Cristiano Ronaldo, care a susţinut întotdeauna nevinovăţia în acest caz, ar fi plătit, în anul 2010, peste 300.000 de euro pentru ca reclamanta să îşi retragă plângerea.

