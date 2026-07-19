120.000.000€ pentru Lautaro Martinez!

Viitorul său este legat de Inter Milano, clubul pentru care atacantul argentinian și-a declarat dragostea în repetate rânduri, dar conducerea de pe ”Meazza” este gata să renunțe la starul sud-american în cazul în care va primi o ofertă pe măsura așteptărilor.

Inter Milano cere 120 de milioane de euro pentru Lautaro Martinez

Momentan, nu au fost cluburi care și-au manifestat interesul pentru transferul lui Lautaro Martinez, dar Inter Milano a mărit prețul pentru o eventuală mutare după prestațiile acestuia de la Campionatul Mondial.

Potrivit Gazzetta dello Sport, campioana Italiei nu va renunța la căpitanul său pentru o sumă mai mică de 120 de milioane de euro.

Lautaro Martinez joacă de opt ani la Inter Milano, alături de care a câștigat trei titluri, trei Coppa Italia și trei Supercupe. În plus, sud-americanul are în palmares și două finale UEFA Champions League, ambele pierdute.

În 2018, Inter Milano a plătit 25 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Lautaro Martinez de la Racing Club.