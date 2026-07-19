120.000.000€ pentru Lautaro Martinez!

120.000.000€ pentru Lautaro Martinez! Serie A
SPORT.RO
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Lautaro Martinez (28 de ani), atacantul celor de la Inter Milano, se pregătește pentru finala Campionatului Mondial, care se va disputa duminică, la New York, între Spania și Argentina.

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Viitorul său este legat de Inter Milano, clubul pentru care atacantul argentinian și-a declarat dragostea în repetate rânduri, dar conducerea de pe ”Meazza” este gata să renunțe la starul sud-american în cazul în care va primi o ofertă pe măsura așteptărilor.

Inter Milano cere 120 de milioane de euro pentru Lautaro Martinez

Momentan, nu au fost cluburi care și-au manifestat interesul pentru transferul lui Lautaro Martinez, dar Inter Milano a mărit prețul pentru o eventuală mutare după prestațiile acestuia de la Campionatul Mondial. 

Potrivit Gazzetta dello Sport, campioana Italiei nu va renunța la căpitanul său pentru o sumă mai mică de 120 de milioane de euro.

Lautaro Martinez joacă de opt ani la Inter Milano, alături de care a câștigat trei titluri, trei Coppa Italia și trei Supercupe. În plus, sud-americanul are în palmares și două finale UEFA Champions League, ambele pierdute.

În 2018, Inter Milano a plătit 25 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Lautaro Martinez de la Racing Club.

Spania - Argentina, ora 22:00 | Echipele probabile:

  • Spania: Simon - Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella - Rodri, Fabian - Lamine Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal. Selecţioner: Luis de la Fuente
  • Argentina: Martinez - Nahuel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez, Giuliano Simeone - Messi, Julian Alvarez. Selecţioner: Lionel Scaloni
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