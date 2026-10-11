CSM București s-a impus pe teren propriu, scor 34-31 (18-17, 16-14), împotriva danezelor de la Esbjerg, în etapa a cincea din faza grupelor Ligii Campionilor.
CSM București, succes esențial contra danezelor de la Esbjerg
Principalele marcatoare ale întâlnirii au fost Axner cu 5 goluri, Dmitrieva 5 și Maslova 5 pentru CSM Bucureşti, respectiv Rushfeldt 7, Hansen 6 și Hansson 6 pentru Esbjerg.
Pentru antrenorul echipei daneze, Tomas Axner, a fost un eşec dulce-amărui, primul din Grupa A. Fiica sa este interul stânga de la CSM Bucureşti, Tyra Axner.
Parcursul lui CSM București
„Tigroaicele” pierduseră anterior, 23-24, pe terenul maghiarelor de la Ferencvaros și au cedat, de asemenea, în deplasare cu Borussia Dortmund (32-35).
Ele s-au impus, la București, într-o manieră categorică (36-26) cu Buducnost și au triumfat în deplasare cu Ljubljana (37-29).
Rezultatele etapei și clasamentul grupei
În celelalte meciuri din runda a cincea s-au înregistrat următoarele rezultate: Brest – FTC Budapesta 28-33, Buducnost – Sola HK 23-22 și Borussia Dortmund – Krim 37-31.
După cinci etape, FTC Budapesta este lider neînvins cu 10 puncte, urmată de Team Esbjerg 8 și Brest 8. CSM Bucureşti ocupă locul patru cu 6 puncte, urmată de Borussia 6, Buducnost 2, Sola 0 și Krim 0.
Programul pentru vicecampioana României în Liga Campionilor arată astfel: CSM București – Sola HK (18 octombrie) și Brest Bretagne Handball – CSM București (7 noiembrie primul meci și 15 noiembrie al doilea).
Campioana Gloria Bistrița evoluează în Grupa B din Liga Campionilor.
Parcursul din Liga Campionilor
Primele două clasate din fiecare grupă avansează direct în sferturile de finală, în timp ce echipele de pe poziţiile 3-6 vor evolua în faza de play-off, în manșă dublă.
Învingătoarele se vor califica și ele în sferturile de finală, în care va avea loc lupta pentru Turneul Final Four (29-30 mai 2027).
Deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor este Metz Handball. La Turneul Final Four din 2026, CSM Bucureşti a câștigat medalia de bronz.