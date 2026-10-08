CSM Bucureşti şi CS Rapid Bucureşti au obţinut victorii, miercuri, în meciurile derby ale etapei a 5-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Dunărea Brăila - CSM București 23-30, cu Maslova și Dmitrieva în formă

Vicecampioana CSM Bucureşti a învins-o pe HC Dunărea Brăila cu scorul de 30-23 (14-12), în deplasare.

Rusoaicele Valeria Maslova (8 goluri) şi Daria Dmitrieva (7) au fost cele mai bune marcatoare ale ''tigroaicelor'', Emma Friis a reuşit 5 goluri, iar portarul Catherine Gabriel a reuşit 12 intervenţii.

Costinela Beatrice Raicea a înscris 7 goluri pentru Dunărea, iar Rebeca Necula a marcat 5. Portarul Bianca Curmenţ a avut 10 intervenţii.

Rapid - SCM Râmnicu Vâlcea 29-25

CS Rapid Bucureşti a dispus de SCM Râmnicu Vâlcea cu 29-25 (17-12), în Sala Rapid.

Oana-Doina Bors şi Sara Ristovska au marcat câte 5 goluri pentru gazde, iar portarul Laura Glauser a avut 12 intervenţii.

Julia Monika Maidhof a marcat 8 goluri pentru oaspete, iar Grace Lydia Zaadi Deuna şi Zoe Sprengers s-au remarcat cu câte 5 goluri.

Gloria Bistrița - Minaur Baia Mare 33-28, cu Johanna Reichert MVP pentru campioane

Campioana CS Gloria Bistriţa a învins-o pe CS Minaur Baia Mare cu 33-28,în TeraPlast Arena, condusă de Johanna Reichert, autoare a 11 goluri.

CSU Ştiinţa Bucureşti a fost învinsă de CSM Corona Braşov cu 35-22, în Sala Agronomia, poloneza Magda Natalia Balsam marcând 9 goluri pentru oaspete.

Clasamentul din Liga Florilor

1. CSM Bucureşti 10 puncte

2. CS Gloria Bistriţa 10

3. HC Dunărea Brăila 8

4. CS Rapid Bucureşti 7

5. SCM Universitatea Craiova 7

6. CSM Slatina 7

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Agerpres