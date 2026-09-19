Vicecampioana României, care venea după victorii fără emoţii în primele două etape, a dominat jocul în prima repriză şi a intrat la pauză cu un avantaj consistent de şapte goluri, 20-13. Partea secundă a fost catastrofală pentru ''tigroaice'', care au marcat 12 goluri şi au încasat 23. CSMB nu a reuşit să profite de avantajul pe care l-a avut în ultimele cinci minute, când Borussia a primit două eliminări de două minute.

CSM București, înfrângere în deplasare cu Borussia Dortmund

Pentru CSM au marcat Emma Cecilie Uhrskov Friis 6 goluri, Valeria Maslova 6, Crina Pintea 6, Tatjana Brnovic 4, Matilda SofiaForsberg 2, Tyra Axner 2, Daria Dmitrieva 2, Csenge Kuczora 2, Dorottya Faluvegi 1, Anne Mette Hansen 1.

Catherine Gabriel a avut 9 intervenţii (32,14%), iar Denisa Şandru şi Yuliya Dumanska nu au apărat niciunul din cele 15 şuturi trase pe poartă.

Golurile gazdelor au fost reuşite de Mareike Thomaier 7, Merel Freriks 6, Alina Grijseels 5, Ona Vegue i Pena 4, Kelly Vollebregt 4, Guro Nestaker 4, Alieke van Maurik 2, Dana Bleckmann 2, Lara Egeling 1.

Nicole Wiggins Sancho a avut 8 intervenţii (38,10%), iar Sarah Wachter a apărat 7 şuturi (26,92%).

În alt meci din Grupa A, Sola HK a pierdut acasă cu FTC-Toyota Kovacs, scor 22-25. Sâmbătă va avea loc şi partida RK Krim OTP Group Mercator Ljubljana - Team Esbjerg, iar duminică se va juca partida OTP Group Buducnost Podgorica - Brest Bretagne Handball, scrie Agerpres.

FTC-Toyota Kovacs conduce în clasament, cu 6 puncte (3 jocuri), urmată de CSM Bucureşti, 4 p (3 j), Brest Bretagne Handball, 4 p (2 j), Team Esbjerg, 4 p (2 j), BV Borussia Dortmund, 2 p (3 j), Sola HK, 0 p (3 j), RK Krim OTP Group Mercator, 0 p (2 j), OTP Group Buducnost, 0 p (2 j).

CSM Bucureşti va juca următorul meci în deplasare cu Ferencvaros (FTC-Toyota Kovács), pe 3 octombrie.