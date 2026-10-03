Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 6 goluri, Harsfalvi 4, Simon 3, pentru gazde, respectiv Friis 7, Faluvegi 3, Pintea 3, pentru CSM Bucureşti.

La meci au asistat şi Xavi Pascual, fost antrenor la Dinamo Bucureşti, acum la Veszprem, alături de fiul său, extrema Alex Pascual, jucător la campioana României.

CSM București, a doua înfrângere în Liga Campionilor

În celelalte meciuri din runda a patra joacă Team Esbjerg – Buducnost, Sola HK – Borussia Dortmund şi Brest – Krim.

În primele două etape, CSM Bucureşti a învins Krim Ljubljana 37-29, Buducnost 36-26, dar apoi a pierdut cu Borussia Dortmund, după ce a condus şi la 9 goluri, scor 32-35.

Următorul program pentru vicecampioana României: CSM – Team Esbjerg (11 octombrie), CSM – Solva HK (18 octombrie), Brest Bretagne Handball – CSM (7 şi 15 noiembrie).

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana Gloria Bistriţa.

Primele două clasate în fiecare grupă avansează direct în sferturile de finală, în timp ce echipele de pe poziţiile 3-6 din fiecare grupă vor evolua în faza play-off, în dublă manşă.

Învingătoarele se vor califica şi ele în sferturile de finală, în care se va lupta pentru Turneul Final Four (29-30 mai 2027). Deţinătoarea trofeului este Metz Handball. La Turneul Final Four din 2026, CSM Bucureşti a obţinut medalia de bronz.

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