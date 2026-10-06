GALERIE FOTO Cum s-a terminat CSM București – Chambery, din European League

Cum s-a terminat CSM București – Chambery, din European League Handbal
SPORT.RO
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Echipa CSM Bucureşti a fost învinsă marţi, pe teren propriu, de formaţia Chambery Savoie Mont Blanc Handball, scor 33-25 (17-14), în al doilea meci din grupa C a European League. Este al doilea eşec în grupă pentru CSM Bucureşti.

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Cum s-a terminat CSM București – Chambery, din European League

Principalii marcatori ai meciului au fost Drăgan 6 goluri, Baba 4, Przytula 4, pentru CSM, respectiv Vanegue 7, Zammit 6, pentru formaţia franceză.

În cealaltă partidă a etapei din grupa C se duelează HC Izvidac - Kadetten Schaffhausen.

La debutul în grupa C, CSM Bucureşti a pierdut în deplasare cu Kadetten Schaffhausen, scor 32-39.

Următoarea etapă programează pentru formaţia bucureşteană tot un meci pe teren propriu, în 13 octombrie, cu HC Izvidac.

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În grupa E evoluează şi vicecampioana HC Buzău.

Din acest sezon a fost schimbat regulamentul din European League. Au fost eliminate tururile preliminare, iar din cele opt grupe doar primele două clasate se califică mai departe, adică în play-off.

În această fază se alătură echipele eliminate din grupele Ligii Campionilor (locurile 3-4) şi cele 28 de formaţii în total vor juca eliminatoriu pentru calificarea în optimi. Acolo vor ajunge şi două echipe de pe locul 5 în grupele principale ale Ligii Campionilor, pentru un total de 16.

Se va continua eliminatoriu în sferturile de finală, urmate de Turneul Final Four, scrie News.ro.

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