Cum s-a terminat CSM București – Chambery, din European League
Principalii marcatori ai meciului au fost Drăgan 6 goluri, Baba 4, Przytula 4, pentru CSM, respectiv Vanegue 7, Zammit 6, pentru formaţia franceză.
În cealaltă partidă a etapei din grupa C se duelează HC Izvidac - Kadetten Schaffhausen.
La debutul în grupa C, CSM Bucureşti a pierdut în deplasare cu Kadetten Schaffhausen, scor 32-39.
Următoarea etapă programează pentru formaţia bucureşteană tot un meci pe teren propriu, în 13 octombrie, cu HC Izvidac.
În grupa E evoluează şi vicecampioana HC Buzău.
Din acest sezon a fost schimbat regulamentul din European League. Au fost eliminate tururile preliminare, iar din cele opt grupe doar primele două clasate se califică mai departe, adică în play-off.
În această fază se alătură echipele eliminate din grupele Ligii Campionilor (locurile 3-4) şi cele 28 de formaţii în total vor juca eliminatoriu pentru calificarea în optimi. Acolo vor ajunge şi două echipe de pe locul 5 în grupele principale ale Ligii Campionilor, pentru un total de 16.
Se va continua eliminatoriu în sferturile de finală, urmate de Turneul Final Four, scrie News.ro.