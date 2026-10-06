Cum s-a terminat CSM București – Chambery, din European League

Următoarea etapă programează pentru formaţia bucureşteană tot un meci pe teren propriu, în 13 octombrie, cu HC Izvidac.

Principalii marcatori ai meciului au fost Drăgan 6 goluri, Baba 4, Przytula 4, pentru CSM, respectiv Vanegue 7, Zammit 6, pentru formaţia franceză.

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În grupa E evoluează şi vicecampioana HC Buzău.

Din acest sezon a fost schimbat regulamentul din European League. Au fost eliminate tururile preliminare, iar din cele opt grupe doar primele două clasate se califică mai departe, adică în play-off.

În această fază se alătură echipele eliminate din grupele Ligii Campionilor (locurile 3-4) şi cele 28 de formaţii în total vor juca eliminatoriu pentru calificarea în optimi. Acolo vor ajunge şi două echipe de pe locul 5 în grupele principale ale Ligii Campionilor, pentru un total de 16.

Se va continua eliminatoriu în sferturile de finală, urmate de Turneul Final Four, scrie News.ro.