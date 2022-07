Un dinamovist a făcut nuntă cu 750 de invitați în Iran, dar vrea să devină cetățean român! "A fost mai greu ca pe teren"

Portarul Saeid Heidarirad (31 ani) a depus actele de obținere a cetățeniei române, au anunțat oficialii lui Dinamo, campioana României la handbal masculin, care s-a reunit astăzi.

S-a căsătorit în vacanță și vrea să devină cetățean român

Iranianul născut în Selseleh, Provincia Lorestan, în apropierea graniței cu Irakul, are 32 de selecții pentru țara natală și s-a alăturat campioanei României în 2017 și are contract până în 2024. El a fost unul dintre cei mai importanți oameni în performanțele "bulldogilor" din ultimii ani (4 titluri de campion, 3 trofee Cupa României, 3 Supercupa României și participări merituoase în grupele Champions League).

"Sper să devin cetățean român peste o lună, așteptăm să vedem cum decurg lucrurile. Am învățat imnul, evenimente din istoria României. Nu știu tot, dar am învățat multe lucruri despre România, plus că înțeleg bine limba și pot conversa în română. Am dat actele la Ministerul Sportului și așteptăm rezultatul cererii. E o perioadă fericită pentru mine, pentru că am avut o nuntă mare în Iran, am avut 750 de invitați la petrecere. A fost mai greu la nuntă decât pe teren. Dar am avut o organizare bună și am putut să îi facem pe toți să se simtă bine", a declarat Heidarirad.

Kuduz și-a depus și el actele pentru cetățenie

Alături de Heidarirad și-a depus dosarul de obținerea a cetățeniei române și croatul Ante Kuduz (27 ani). Interul stânga a mai evoluat în tricoul "alb-roșu" timp de 3 ani, când a fost desemnat de Federația Română "handbalistul anului" în sezonul 2019-2020, iar forul european l-a nominalizat în "All Star Team" pentru Champions League, apoi a plecat la Vardar Skopje, fosta câștigătoare a Ligii, și s-a întors la Dinamo, în decembrie 2021. Mai are contract până în 2024.

Pentru naționala României mai evoluează spaniolul Javier Humet (32 ani), care e legitimat tot la Dinamo. Aceste este născut la Barcelona, a ajuns în România în 2012, a primit cetățenia în 2017 și a mai jucat la HCM Constanţa, CSM Bucureşti şi CSA Steaua. Naționala masculină de handbal nu s-a mai calificat de mulți ani la Jorurile Olimpice (1992), Campionatele Mondiale (2011) și Campionatele Europene (1996).

Xavi Pascual și Vali Ghionea cred că cei doi pot ajuta naționala României

"Naturalizările lui Heidarirad și Kuduz nu sunt problema mea, pentru că eu nu pot să semnez actele. Ar fi excelent ca doi jucători de asemenea valoare să fie eligibili să joace la naționala României, însă nu știu dacă vor putea evolua imediat pentru România. Ei ar fi utili României", a delcarat Xavi Pascual, care este antrenor la Dinamo și selecționer al României.

Tehnicianul a fost completat de Vali Ghionea, căpitanul lui Dinamo și extrema dreaptă a "tricolorilor", care a spus că "ar fi un lucru benefic pentru naționala României ca Saeid Heidarirad și Ante Kuduz să primească cetățenia română. Nu am fi prima țară care am lua această decizie, să naturalizăm jucători străini. Și alte țări au reușit să își ridice nivelul, aducând jucători străini. Atâta timp cât sunt jucători de valoare, își doresc să joace pentru România și să se alinieze regulilor din țara noastră, cred că e un lucru benefic".

Text și foto - Gabriel Chirea