"Sunt pe lista neagra in Spania. Nu am vrut sa renunt la cetatenia mea". Ce s-a intamplat cu Craioveanu cand juca in Primera Division

Gica Craioveanu a vorbit despre un moment intens din timpul sederii in Spania, in cadrul unui interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Invitat al Geaninei Ilies, celebrul fotbalist roman a avut o cariera de succes in tara, dar si in Spania, unde a jucat 11 ani. Sportivul a avut posibilitatea de a deveni cetatean spaniol, insa a refuzat acest lucru, deoarece nu a avut posibilitatea de a avea dubla cetatenie, iar la cea romana nu a vrut sa renunte.

"Mie mi-a cantat imnul de foarte multe ori si e acel orgoliu. Cand canta imnul, imi tremura pielea pe mine. Sunt pe lista neagra a Spaniei, pentru ca am refuzat cetatenia. Nu am cerut-o niciodata, pentru ca nu am avut probleme. Presedintele de la Getafe m-a rugat. Cand am fost si m-a pus sa renunt la cetatenia mea, nu am vrut. Si ei te pun automat pe o lista neagra, voi fi toata viata. Nici pentru ei nu a fost ok sa-i refuz. Imi aprobasera cetania spaniola. Nu am vrut cand am vazut ca nu pot sa am dubla cetatenie. S-a suparat toata lumea, dar sunt orogolios. Sunt roman, nu sunt spaniol", a povestit Gica Craioveanu.

