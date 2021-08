Un fotbalist român e gata să își schimbe cetățenia și să joace pentru naționala Ungariei. 

România ar putea pierde un fotbalist important.

Claudiu Bumba, fost fotbalist la Dinamo sau Concordia Chiajna a ajuns în Ungaria, lla Kisvarda, în urmă cu doi ani, devenind unul dintre cei mai importanți stranieri din fotbalul maghiar.

Ajuns la 27 de ani, Bumba recunoaște că a fost căutat de selecționerul Ungariei, Marco Rossi, și e gata să facă pasul către naționala care a participat la EURO 2020.

Problema este că Bumba a jucat de trei ori în naționala mare a României. Acesta a prins trei meciuri amicale, cu Turmenistan, Bulgaria și Moldova, ultima partidă jucată sub tricolor având loc în 2015.

Totuși, pentru că nu a evoluat vreun meci oficial în naționala României, Bumba poate juca pentru orice altă țară, atât timp cât este cetățean al acelui stat. Astfel că, el ar putea să fie convocat de Marco Rossi, imediat după ce va deveni, din punct de vedere legal, eligibil.

Claudiu Bumba: "Antrenorul lor a întrebat de mine"

„După ce am plecat în Israel am mai fost chemat de 3-4 ori, dar nu am avut șansa să joc. Am stat doar pe bancă. Poate dacă aveam șansa 5-10 minute să demonstrez ceva, poate să ți se schimbe destinul, să pleci altundeva, să te vadă cineva. Nu a fost să fie.

Nici acum nu e târziu, dacă vom continua pe aceeași pantă ascendentă și vom fi între primele 3-4 echipe din Ungaria, voi juca și voi da goluri, bănuiesc că vor fi ochii îndreptați și spre mine.

Dacă nu, asta e, poate o să-mi iau și eu cetățenie aici și se vor uita ungurii la mine. Nu glumesc, antrenorul lor a fost la un meci și a întrebat de mine, dacă am actele. Încă nu le am, dar îmi doresc să-mi iau cetățenie. Selecționerul italian a fost, da. Ei mai au jucători naturalizați, sunt deschiși la chestia asta.

Claudiu Bumba: "Am demarat procedurile pentru cetățenie"

Am demarat procedurile pentru cetățenie. Mi-e mult mai ușor, am o străbunică de acolo și-mi va fi mai ușor să iau cetățenia.

Îmi doresc să joc pentru România, dar dacă nu am nicio șansă și voi fi chemat aici... Îmi doresc și eu să joc pentru o calificare, poate penru un EURO. Sunt apreciat, ăsta e un lucru bun pentru mine. Dacă nu am nicio șansă să joc pentru naționala din țara în care m-am născut, asta e”, a spus Bumba, la Gsp.ro.

În 61 de meciuri jucate la Kusvarda, Bumba a marcat de 11 ori și a oferit 13 pase de gol. Minaur Baia Mare (12 meciuri/0 goluri), Dinamo (14/2), Adanaspor (27/3), Concordia Chiajna (27/7), Hapoel Tel Aviv (31/3) și ASA Târgu Mureș (84/16) sunt celelalte echipe din cariera lui Bumba. În perioada de juniorat, a fost în academia Romei, pentru care a înscris de 10 ori în 28 de meciuri.

