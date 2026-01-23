Laura Glauser, portarul echipei naţionale a Franţei, se va alătura CS Rapid Bucureşti din vara acestui an, anunţă gruparea bucureşteană.

Glauser vine cu un palmares impresionant atât în competiţiile internaţionale cu naţionala, cât şi în cariera de club.

De-a lungul carierei a evoluat pentru cluburi precum ES Besançon, Metz Handball, Győri ETO KC, CSM Bucureşti şi în prezent pentru Ferencvárosi TC.

Sportiva a cucerit multiple titluri naţionale în Franţa cu Metz Handball, titluri interne în Ungaria cu Gyori EO KC şi în România cu CSM Bucureşti.

A participat în numeroase ediţii ale Ligii Campionilor şi a fost desemnată cel mai bun portar în competiţii europene.



