Campionatul European de handbal masculin, transmis de VOYO, propune meciuri tari și jucători care aduc spectacolul pe semicerc. Cum fanii sunt mereu interesați și de statistici, Sport.ro vă prezintă mai sus clasamentul celor mai buni marcatori de la turneul ajuns acum la meciurile din faza grupelor principale. Ieri au avut loc partidele din Grupa Principală I, iar azi vor avea loc trei confruntări, în direct pe VOYO, din Grupa Principală II.

Cel mai bun marcator de la Campionatul European are 20 de ani: Francisco Costa joacă la Sporting Lisabona și are deja un premiu important în CV

Pe primul loc în topul marcatorilor la această ediție se află portughezul Francisco Costa, un inter dreapta în vârstă de numai 20 de ani. Adversar al României în faza grupelor, portughezul e legitimat la Sporting Lisabona și a marcat în patru partide 39 de goluri din 57 de aruncări.

Francisco Costa are 1,90 m și a primit premiul de "Cel mai bun jucător tânăr" la Campionatul Mondial din 2025. Portugalia a fost învinsă ieri de Germania.

Pe locul al doilea în clasament se situează starul danez Mathias Gidsel, cu 34 de goluri din 48 de aruncări.

