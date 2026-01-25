Cristi Chivu privește spre elita fotbalului european după ce echipa sa a spulberat Pisa cu un scor de tenis, 6-2, pe o ploaie torențială. „Nerazzurrii” au ajuns la cote impresionante, cu 50 de reușite în 22 de etape de campionat. În marile ligi ale Europei, doar forțe precum Bayern Munchen și Barcelona au găsit drumul spre gol cu o frecvență mai mare decât trupa românului.



Pentru Inter Milano urmează „Zidul Galben” de la Dortmund. Borussia a pierdut o singură dată acasă în acest an, iar disputa din Champions League este vitală pentru calificarea directă în optimi, fără emoțiile barajului. Aici intervine paradoxul care le dă fiori italienilor: deși marchează pe bandă rulantă cu echipele mici, mașinăria de goluri se gripează în fața granziilor.



Cristi Chivu, încrezător în forța echipei sale



Statistica scoate la iveală o realitate dură, semnalează calcionews24. Din totalul de 69 de goluri marcate în acest sezon, Inter a marcat doar de nouă ori în confruntările directe majore, incluzând aici duelurile cu primele patru echipe din Serie A (plus Roma) și meciurile europene cu Atletico și Arsenal. Prea puțin pentru pretențiile clubului.



În campionat, echipa domină autoritar la șuturi pe poartă sau atingeri în careu, având 15 marcatori diferiți, cu Lautaro Martinez vârf de lance și o bandă stângă letală formată din Dimarco și Bastoni. În Europa, însă, strălucirea dispare, cu multe ocazii irosite.



Întrebat despre acest blocaj mental al jucătorilor săi, Cristi Chivu a susținut că vede o evoluție din acest punct de vedere. Un succes pe terenul Borussiei ar fi cu siguranță tratamentul definitiv.

