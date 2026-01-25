Oficialul susține că, în actualele condiții, clubul nu mai poate supraviețui în fotbalul profesionist.



„Rayo, dacă rămâne aici, dispare. Va fi sortită să nu mai joace fotbal profesionist”, a declarat Presa la DAZN, înaintea meciului cu Osasuna.



Acesta a explicat că stadionul nu mai corespunde cerințelor fotbalului modern și că echipa are nevoie urgentă de o arenă nouă.



„Prezența noastră în Primera e aproape un miracol. Diferențele de resurse sunt uriașe. Competiția este complet dezechilibrată”, a mai spus președintele lui Rayo.



Stadionul din Vallecas aparține Comunității Madrid, iar autoritățile au anunțat că acesta va fi renovat, însă tot în aceeași locație.



O soluție care nu îl mulțumește pe Martín Presa, convins că mutarea este singura șansă de supraviețuire pentru club.



Rayo a pierdut, scor 1-3, meciul cu Osasuna



Pe teren, Rayo traversează un moment dificil. Fără Andrei Rațiu, accidentat, echipa a pierdut categoric pe teren propriu, 1-3 cu Osasuna, în etapa a 21-a din LaLiga.



Budimir a deschis scorul pentru oaspeți, Ciss a egalat în minutul 59, dar golurile lui Víctor Muñoz (90+1) și Osambela (90+4) au decis soarta partidei.



În lipsa lui Rațiu, Pacha a evoluat pe postul de fundaș dreapta și a primit nota 6,6 pe Flashscore. După acest eșec, Rayo a coborât pe locul 13, cu 22 de puncte.



Accidentat la coapsă în meciul cu Mallorca, Rațiu va lipsi aproximativ două săptămâni, anunță presa madrilenă.

