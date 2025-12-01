România a cedat în fața Danemarcei, vicecampioana Europei, scor 31-39. Înfrângerea a durut și mai mult pentru că, timp de 40 de minute, fetele s-au bătut de la egal la egal cu adversarele lor mult mai bine cotate.

La meciul strâns pe care l-a reușit România, în prima repriză, a contribuit din plin Elena Șerban. Aceasta a făcut minuni între buturi dar, când era pe val, s-a accidentat grav și n-a mai revenit pe teren, după minutul 29. Chiar dacă Dumanska a făcut tot ce a putut, ea nu s-a apropiat de nivelul pe care îl arătase Elena Șerban până când a ieșit.

După meci, jucătoarea de la Dunărea Brăila a vorbit cu tristețe în glas despre partida pierdută cu Danemarca, în dialog cu reporterul GSP, aflat la Rotterdam.

„A fost o onoare, m-am simțit foarte bine mai ales că am avut un public mare alături de noi. Din păcate, nu am câștigat acest meci, dar ne-am dăruit și am luptat până în ultimul minut. Cred că după începutul bun nu am mai fost atente în apărare, nu am mai luptat. Danemarca este o echipă cu jucătoare foarte valoroase și cred că trebuia să fim puțin mai atente în apărare. Ele au dat goluri destul de ușor. Mergem înainte, ne așteaptă meciuri mult mai tari și sper să ieșim victorioase. Avem timp să reglăm apărarea până la meciul cu Ungaria. Ține mult de voință și de determinare și am încredere în fete că ne vom monta și vom face o apărare mult mai solidă meciurile următoare. Le mulțumim din suflet fanilor, îi așteptăm și meciurile următoare. Contează mult! Ei sunt al 8-lea jucător, avem o mare nevoie de ei. Le mulțumesc din suflet că au venit să ne susțină“, a declarat Elena Șerban.

Programul României în Grupa Principală I

*Miercuri, 3 decembrie: România – Ungaria

*Vineri, 5 decembrie: România – Senegal

*Duminică, 7 decembrie: România - Elveția

Clasamentul Grupei Principale I, în acest moment:

1. Danemarca 4 puncte (golaveraj: +25)

2. Ungaria 4 puncte (golaveraj: +16)

3. ROMÂNIA 2 puncte (golaveraj: -4)

4. Elveția 2 puncte (golaveraj: -6)

5. Senegal 0 puncte (golaveraj: -10)

6. Japonia 0 puncte (golaveraj: -21)

*Primele două clasate vor avansa, în sferturi.

