Știm primele adversare ale României în Main Round-ul de la Mondialul de handbal feminin

Naționala României a câștigat ambele meciuri jucate până acum la Campionatul Mondial, la Rotterdam: 33-24 contra Croației și 31-27 împotriva Japoniei. Elevele lui Ovidiu Mihăilă au 4 puncte și sunt la egalitate cu liderul Danemarca.

Ungaria și Elveția, adversare ale României în grupa principală de la CM. Ultima se alege între Senegal și Iran



România va mai juca un meci în grupa preliminară A, chiar împotriva liderului Danemarca (luni, ora 21:30), iar ulterior vor urma partidele din grupa principală.



Grupa preliminară A, cea din care face parte România, se va împerechea cu grupa preliminară B, iar România își cunoaște deja două adversare din Main Round. Este vorba despre Ungaria și Elveția, care au strâns câte 4 puncte după primele două etape.



Ultima adversară a României va fi ocupanta locului 3 din grupa B, care va fi stabilită în urma duelului dintre Senegal și Iran (luni, ora 19:00).

Echipele calificate în Main Round vor avea scăzute punctele obținute cu ultima clasată în grupa preliminară.

Clasamentul în grupa preliminară a României

