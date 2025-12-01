Un duș rece! Cam așa se poate descrie meciul cu Danemarca, vicecampioana europeană, pentru selecționata noastră, pregătită de Ovidiu Mihăilă.

Nu neapărat înfrângerea a surprins, ci căderea neverosimilă a fetelor, după minutul 40. Pentru că, până atunci, tricolorele s-au luptat eroic și au oferit o prestație încântătoare, după cum Sport.ro a explicat aici.

Vom juca trei partide în cinci zile

Meciul cu Danemarca, prima noastră înfrângere la acest Mondial, e istorie. Partea bună e că suntem în Grupa Principală I cu cele 2 puncte din meciul cu Japonia (rezultatul cu ultima clasată Croația nu se ia în calcul).

În cele patru Grupe Principale, calificarea în sferturi o vor obține primele două clasate din fiecare serie. Deocamdată, favoritele din grupa noastră sunt Danemarca și Ungaria, fiecare având câte 4 puncte. Putem însă schimba situația, în cazul unei victorii, miercuri, în primul nostru meci din Grupa Principală I. Iată programul fetelor în această serie, orele urmând a fi stabilite, ulterior:

Miercuri, 3 decembrie: România – Ungaria

Vineri, 5 decembrie: România – Senegal

Duminică, 7 decembrie: România - Elveția

Iată clasamentul Grupei Principale I, în acest moment:

1. Danemarca 4 puncte (golaveraj: +25)

2. Ungaria 4 puncte (golaveraj: +16)

3. ROMÂNIA 2 puncte (golaveraj: -4)

4. Elveția 2 puncte (golaveraj: -6)

5. Senegal 0 puncte (golaveraj: -10)

6. Japonia 0 puncte (golaveraj: -21)

