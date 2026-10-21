Naționala de fotbal a României a avut un start mult sub așteptări în Nations League sub comanda lui Gică Hagi și a pierdut toate cele patru meciuri care s-au jucat în grupa din Liga B.

Tricolorii vor da piept din nou cu Polonia, de această dată la București, iar meciul este programat la 14 noiembrie, de la ora 21:45 și va putea fi urmărit în format live-text pe site-ul Sport.ro.

România și Gică Hagi au nevoie de un atacant cu randament, crede Grigore Sichitiu

Gică Hagi își dorește revanșa în fața polonezilor, după ce la Varșovia i-au administrat naționalei României o înfrângere usturătoare, scor 6-0, dar rămâne de văzut dacă va găsi formula cea mai bună pentru un succes.

Cert este că, la ora actuală, România nu are prea multe variante în zona de atac. Din punctul de vedere al lui Grigore Sichitiu, fostul președinte al clubului Rapid, Hagi nu poate miza pe alți jucători în atac în afara lui Louis Munteanu și Daniel Bîrligea.

Grigore Sichitiu nu vede un atacant care să aibă prestații solide și să joace la naționala României: ”Nu identific. Trebuie să aibă mii de atingeri la antrenament, ca să dea randament”

Însă, e îngrijorător și faptul că Daniel Bîrligea nu reușește mare lucru în Italia, după transferul de la FCSB. Nu joacă prea mult și până acum nu impresionează la nivelul evoluțiilor personale.

”La ora actuală... stau și mă uit toată ziua la fotbal, am prostul obicei de a nota mereu lucruri, jucătorii care îmi plac, dar nu văd un vârf de atac care acum să aducă un plus. Chiar dacă am încercat multe variante... Gică la națională a încercat, dar niciunul nu confirmă.

Eu am lucrat cu mari formatori de jucători, care lucrau mult, câteva ore, până să formeze cât mai bine un fotbalist. Un jucător poate crește doar lovind balonul. Trebuie să o facă de mii de ori la un antrenament, nu de câteva sute de ori, așa cum se întâmplă la noi.

Metodele de lucru și de formare al jucătorilor nu e bun. Ștefan Kovacs spunea că fotbalul trebuie să înceapă cu jocul format din careu. Lumea vine la stadion să vadă faze în careu, dar la noi sunt puține momente de acest fel. Viziunea de la noi e diferită, dar eu am văzut academiile din Argentina și Brazilia, am văzut cum produc ei.

Ei au găsit metoda prin care pot da tehnicitate, fotbalul înseamnă jocul cu mingea!”, a spus Grigore Sichitiu în cadrul emisiunii VOYO Sport Live.

România, eșecuri pe linie în Nations League. Următorul meci, cu Polonia, pe Arena Națională

De la revenirea lui Hagi pe banca naționalei, România a obținut o singură victorie, într-un amical cu Țara Galilor, și a pierdut toate cele patru partide disputate în UEFA Nations League.

Tricolorii mai au două meciuri în această ediție a competiției. România întâlnește Polonia pe 14 noiembrie, de la ora 21:45, iar pe 17 noiembrie joacă în deplasare cu Bosnia și Herțegovina, tot de la 21:45.