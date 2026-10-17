Universitatea Craiova a scăpat victoria printre degete, în runda inaugurală din Conference League, remizând cu Getafe, ocupanta locului 14 din La Liga: 1-1.

Prestația oltenilor a fost, per ansamblu, admirabilă, dar ratarea victoriei, mai ales din cauza primirii unui gol pe final, a durut. Iar când vedem în ce situație a ajuns fotbalul românesc, per ansamblu, avem și mai multe motive de a regreta punctele irosite de Craiova.

România, lângă Feroe și Kazahstan în clasamentul UEFA

În acest moment, s-au jucat meciuri, în faza grupelor, în toate cele trei competiții UEFA intercluburi. În Champions League, s-a consumat etapa a 2-a, la fel ca și în Europa League, în timp ce, în Conference League, tocmai s-a încheiat prima rundă.

După partidele de la mijlocul săptămânii, analiștii de la Football Meets Data au întocmit un clasament realizat pe baza partidelor disputate în competițiile UEFA, în acest sezon. Au fost luate în calcul, atât meciurile din tururile preliminare, cât și cele din faza grupelor. Concluzia? Una teribilă pentru noi! România e pe antepenultimul loc, în această ierarhie, realizată pe baza numărului de victorii obținute de cluburile din fiecare țară. În dreptul nostru, sunt trecute patru meciuri câștigate în Europa. Iată de unde au venit aceste victorii românești:

*Turul I preliminar Champions League: 4-1 (deplasare) și 1-0 (acasă) pentru Craiova, în dubla cu Vitebsk (Belarus)

*Turul III preliminar Europa League: 2-1 (acasă) pentru Craiova în returul cu KuPS (Finlanda)

*Turul II preliminar Conference League: 3-0 (deplasare) pentru CFR în returul cu Alashkert (Armenia)

După aceste rezultate, România are același bilanț, cu patru victorii europene în acest sezon, la fel ca și grupările din Kazahstan, Feroe și Suedia.

La polul opus, în vârful ierarhiei, țările cu cele mai multe victorii europene, în preliminarii și în grupe, sunt:

*Danemarca – 16 meciuri câștigate, în total, până acum

*Anglia – 15 victorii

*Croația, Azerbaidjan, Austria – 14 victorii

De ce însă forțe europene, precum Spania, Italia și Germania, lipsesc de pe primele locuri? Pentru că echipele din aceste țări au jucat mai puține partide continentale până acum, în condițiile în care au intrat mai târziu, în fazele preliminare, sau au acces direct pe tabloul grupelor.