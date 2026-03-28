Dezamăgire pentru Rapid, chiar dacă a câștigat clar: ce s-a întâmplat în European League

Principalele marcatoare ale meciului au fost Kassoma 10 goluri, Ferreira Lopes 5, pentru Rapid, respectiv Schmidt 5, pentru Viborg. MVP-ul partidei a fost portarul Diana Ciucă, cu 16 intervenţii reuşite.

În tur, Rapid a pierdut la scor, cu 26-35.

Rapid Bucureşti s-a calificat în sferturi de pe primul loc al grupei C, în urma rezultatelor: 32-32 şi 32-30 cu Tertnes Bergen, 28-28 şi 24-29 cu Lokomotiva Zagreb, 34-30 şi 34-23 cu VfL Oldenburg.

Formaţia rapidistă a debutat în preliminariile European League, eliminând echipele Hypo Viena (32-24, 30-19) şi HSG Bensheim/Auerbach Flames (28-34, 32-21).

În celelalte partide din sferturi se duelează Esztergom - Motherson KC, JDA Dijon - Lokomotiva Zagreb şi Thuringer HC – Nykobing.

Turneul Final Four va avea loc în 16-17 mai.

România a mai fost reprezentată în competiţie de Minaur Baia Mare şi de Corona Braşov, care nu au trecut însă de grupe, scrie News.ro.