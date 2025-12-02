Vicecampioana din Liga Zimbrilor, Potaissa Turda, a încheiat marţi, pe teren propriu, participarea în European League, cu a şasea înfrângere consecutivă din grupa A, scor 25-34 (11-19), cu Saint-Raphael Var.

Principalii marcatori ai meciului au fost Thalmaier 5 goluri, Ghiţă 5, pentru Potaissa, respectiv Mohamed 9, Mapu 6, pentru oaspeţi.

”❌ Pierdem confruntarea cu Saint Raphael

➡ AHC Potaissa Turda - Saint-Raphael Var Handball 25:34 (11:19)

🥅 Pentru echipa noastră au marcat: Thalmaier (5), Ghiță (5), Mosic (4), Pop (3), T.Pințoiu (3), Vereș (2), Ghivil (1), Piechowski (1), Dumitriu (1)”, a postat la final gruparea din Turda. VIDEO AICI

Potaissa Turda în European League



Rezultatele obţinute de Potaissa în grupa A sunt: 33-34 şi 30-35 cu Bidasoa Irun, 24-42 şi 25-34 cu Saint-Raphael Var, 26-33 şi 28-46 cu SG Flensburg-Handewitt. După şase etape, Potaissa încheie pe ultimul loc în grupa A, cu 0 puncte.

În grupa C joacă şi formaţia Minaur Baia Mare.

Din grupe, primele două clasate se vor califica în grupele principale, care programează meciuri între 17 februarie – 10 martie, pentru ca faza play-off să aibă loc în 31 martie şi 7 aprilie, sferturile în 28 aprilie şi 5 mai.

Turneul Final Four este programat în 30-31 mai, informează news.ro

Deţinătoarea trofeului este formaţia SG Flensburg-Handewitt, repartizată chiar în grupa A, cu Potaissa Turda.

Foto: AHC Potaissa Turda

