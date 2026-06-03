HC Dunărea Brăila a anunţat, miercuri, transferul jucătoarei Cristina Laslo, care va evolua pe postul de centru şi va purta tricoul cu numărul 13.
"Sunt încrezătoare şi hotărâtă să ofer fanilor ceea ce am mai bun: dragostea pentru handbal. Iar pentru cei care se îngrijorează că nu voi face faţă, numărul 13 va transmite că nu şi-a spus încă ultimul cuvânt. Pentru toţi cei cu inima alb-albastră, abia aştept să ne întâlnim şi să scriem istorie pentru acest club împreună! Let's play handball! Alb-albastră e inima noastră!", a spus sportiva de 30 de ani.