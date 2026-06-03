OFICIAL Transfer de Champions League! Clubul din România a făcut anunțul: „Bine ai venit!“

Transfer de Champions League! Clubul din România a făcut anunțul: „Bine ai venit!“ Handbal
Alexandru Hațieganu
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Dunărea Brăila are gânduri serioase pentru sezonul 2026-2027.

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Cristina Laslodunarea brailaHandbal

HC Dunărea Brăila a anunţat, miercuri, transferul jucătoarei Cristina Laslo, care va evolua pe postul de centru şi va purta tricoul cu numărul 13.

"Sunt încrezătoare şi hotărâtă să ofer fanilor ceea ce am mai bun: dragostea pentru handbal. Iar pentru cei care se îngrijorează că nu voi face faţă, numărul 13 va transmite că nu şi-a spus încă ultimul cuvânt. Pentru toţi cei cu inima alb-albastră, abia aştept să ne întâlnim şi să scriem istorie pentru acest club împreună! Let's play handball! Alb-albastră e inima noastră!", a spus sportiva de 30 de ani.

Cristina Laslo aduce experienţa acumulată la cel mai înalt nivel, atât în competiţiile interne, cât şi internaţionale. "Lider în teren şi componentă importantă a echipei naţionale a României, Cristina reprezintă un transfer important pentru proiectul clubului nostru", a precizat Dunărea Brăila, potrivit news.ro.

În sezonul recent încheiat, Cristina Laslo a câștigat titlul alături de Gloria Bistrița, în Liga Florilor. Ea are și două sferturi de Champions League, în 2018 și 2019, pe când era la Buducnost.

Cristina Laslo, o vedetă a handbalului din România

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