" Sunt încrezătoare şi hotărâtă să ofer fanilor ceea ce am mai bun: dragostea pentru handbal. Iar pentru cei care se îngrijorează că nu voi face faţă, numărul 13 va transmite că nu şi-a spus încă ultimul cuvânt. Pentru toţi cei cu inima alb-albastră, abia aştept să ne întâlnim şi să scriem istorie pentru acest club împreună! Let's play handball! Alb-albastră e inima noastră! ", a spus sportiva de 30 de ani.

HC Dunărea Brăila a anunţat, miercuri, transferul jucătoarei Cristina Laslo, care va evolua pe postul de centru şi va purta tricoul cu numărul 13.

Cristina Laslo aduce experienţa acumulată la cel mai înalt nivel, atât în competiţiile interne, cât şi internaţionale. "Lider în teren şi componentă importantă a echipei naţionale a României, Cristina reprezintă un transfer important pentru proiectul clubului nostru", a precizat Dunărea Brăila, potrivit news.ro.

În sezonul recent încheiat, Cristina Laslo a câștigat titlul alături de Gloria Bistrița, în Liga Florilor. Ea are și două sferturi de Champions League, în 2018 și 2019, pe când era la Buducnost.